Ali Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine 46 ilde operasyonda 227 kişi gözaltına alındı Jandarma bölgelerinde uyuşturucu üreticileri, satıcıları ve sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen "Narkoçelik-2" operasyonlarında 227 şüpheli gözaltına alındı.

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ensonhaber.com

Uyuşturucuyla mücadele kararlılıklasürüyor.

Güvenlik güçleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Bu çerçevede, ülke genelinde operasyonlar sık sık düzenleniyor.

Son olarak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni bir operasyonla ilgili bilgi verdi.

"Her an enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar"

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 46 İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-2” Operasyonlarında;

983 Kg Uyuşturucu Madde ve

92 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi

227 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar"

Narkoçelik-2 operasyonları düzenlendi

"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince;

498 ekip,

1.590 personel ve

24 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Adana, İstanbul, Ankara, Batman, Antalya, Kırklareli, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Samsun, Mardin, Osmaniye, Trabzon, Kayseri, Gaziantep, Yozgat, Diyarbakır, Giresun, Denizli, Karaman, Balıkesir, Bitlis, Şanlıurfa, Muğla, Sakarya, Edirne, Aksaray, Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Ordu, Düzce, Erzincan, Bolu, Malatya, Sivas, Erzurum, Niğde, Hatay, Elazığ, Kilis ve Kastamonu olmak üzere 46 ilde "NARKOÇELİK-2” Operasyonları düzenlendi."

"227 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı"