Ramazan tatilinde denetimler sıkı bir şekilde sürdürülüyor..
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, denetimlere ilişkin bilgilendirmede bulundu.
"Lütfen emniyet kemerinizi takın, yolun sonutatilolsun" başlığıyla paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, Ramazan tatilindeki trafik denetimlerine ilişkin şu açıklamada bulundu:
"17 BİN 427 SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI"
Ramazan Bayramı tatilinin ilk 3 gününde (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) seyir halindeyken emniyet kemeri takmadığı belirlenen 17.427 sürücüye işlem yapıldı.
"CAN KAYIPLARINI YÜZDE 45 ORANINDA AZALTIYOR"
Otobüsler dahil tüm araçlarda sürücülerin ve yolcuların “Emniyet Kemeri” takması yasal bir zorunluluktur!
Emniyet Kemeri kullanımı; trafik kazalarında can kayıplarını %45 oranında azaltıyor.
Emniyet kemeri denetimlerimizi; hem havadan drone ve helikopterle hem de trafik ekiplerimizin yol kontrolleriyle sürdürüyoruz.
"DENETİMLERİMİZ İŞLEM YAPMAK İÇİN DEĞİL, KAZALARI ÖNLEMEK VE CAN KAYBIMIZI SIFIRA İNDİRMEK İÇİNDİR"
Aynı zamanda simülasyon araçlarımızla da; vatandaşlarımıza emniyet kemerinin hayati öneme sahip olduğunu uygulamalı olarak anlatıyoruz.
Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Lütfen emniyet kemerimizin seyahat süresince takılı olmasına dikkat edelim.
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