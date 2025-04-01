Ramazan tatilinde denetimler sıkı bir şekilde sürdürülüyor..

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, denetimlere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

"Lütfen emniyet kemerinizi takın, yolun sonutatilolsun" başlığıyla paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, Ramazan tatilindeki trafik denetimlerine ilişkin şu açıklamada bulundu:

"17 BİN 427 SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI"

"CAN KAYIPLARINI YÜZDE 45 ORANINDA AZALTIYOR"

Otobüsler dahil tüm araçlarda sürücülerin ve yolcuların “Emniyet Kemeri” takması yasal bir zorunluluktur!



Emniyet Kemeri kullanımı; trafik kazalarında can kayıplarını %45 oranında azaltıyor.



Emniyet kemeri denetimlerimizi; hem havadan drone ve helikopterle hem de trafik ekiplerimizin yol kontrolleriyle sürdürüyoruz.