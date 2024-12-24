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Haber Merkezi

Türkiye, Suriye'de yaşanan rejim değişikliğinden sonra göçmenlerin dönüşünü konuşuyor.

Suriye'ye açılan sınır kapılarında yoğunluk artarken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Bakan Yerlikaya burada, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin sorularını yanıtladı, dönüşler hakkında detaylı bilgi verdi.

Yerlikaya, rejimin devrildiği 8 Aralık'tan önceki ve sonraki 14 günde yaşanan değişime dikkat çekti.

Buna göre 8 Aralık'ta Şam'ın düşüşüyle birlikte gönüllü dönüşlerde artış, rekor seviyelere çıktı.

"9 ARALIK'TAN SONRAKİ 15 GÜNDE 25 BİN KİŞİ DÖNDÜ"

Yerlikaya, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"8 Aralık’ta Suriye’nin özgürleşmesi, huzur ve istikrara yönelik bekleyiş hem Suriyeliler hem de dünya tarafından satın alınınca son 15 gün içerisinde Suriye’ye gidenlerin sayısı 25 bini geçti.

ilk 11 ayda aylık ortalama 11 bin 24’tür. Oysa biz 9 Aralık'tan dün akşam itibarıyla 15 gün içerisinde Suriye’ye gönüllü göndermiş olduğumuz sayı 25 bini geçti.

Bu iki haftada 23 bin 440’tı. Şunu da söyleyelim.

8 ARALIK'TAN ÖNCEKİ 14 GÜN DÖNENLERİN SAYISI 3 BİN 433

Ama şunu da söyleyelim. Bir kıyaslama yapalım. 8 Aralık’tan önce 15 gün geriye gidilince Suriye’ye dönenlerin sayısı 3 bin 433 kişiydi.

İki 14 günü kıyasladığımız zaman kendiliğinden 7 kat arttığını görüyoruz."