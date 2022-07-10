Esenyurt'ta incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Ali su baskınından 128 daire, 12 iş yeri, 3 fabrikanın etkilendiğini açıklarken, en çok ihbarın bu ilçeden geldiğini açıkladı.

İstanbul’da aniden bastıran sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Birçok ilçede ev ve iş yerlerini su bastı, yüzlerce kişi mağdur oldu.

797 su baskını ihbarı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yağıştan en çok etkilenen ilçelerden Esenyurt'a giderek incelemelerde bulundu.

Burada bir açıklama yapan Yerlikaya, “Saat 12.00 itibariyle 797 su baskını ihbarı yapıldı. Bu ihbarların 266'sı Esenyurt'tan geldi.” dedi.

Ali Yerlikaya: Esenyurt’tan 266 ihbar geldi VİDEO

“128 daire, 12 iş yeri, 3 fabrika su baskınlarından etkilendi”

DHA'nın haberine göre Vali Yerlikaya, “Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde Haramidere'nin geçtiği yerlerde su baskınları yaşandı. Burada oturan vatandaşlarımız ikaz edildi. 128 daire, 12 iş yeri, 3 fabrika su baskınlarından etkilenmiş durumda. Su basan dairelerden 70 tanesi tahliye edildi.





Saat 22.00'ye kadar şiddetli yağış uyarısı

Akşama kadar bütün iş yeri ve dairelerdeki suların tahliyesini gerçekleştireceğiz. Sabah erken saatlerinden itibaren hasar tespitlerimiz başladı. Vatandaşlara 5, iş yeri sahiplerine 10 bin lira yardımları ulaştırmış olacağız. Bugün saat 22.00'ye kadar şiddetli yağış uyarımız devam ediyor.” diye konuştu.