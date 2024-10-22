Ali Yerlikaya: FETÖ propagandası yapan hesap yöneticileri hakkında işlem başlatılmıştır

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Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü haberi, gündeme bomba gibi düştü...

Pensilvanya'da yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini, bizzat FETÖ'nün yayın organı Herkul duyurmuş ve sonrasında terörist elebaşı Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabından FETÖ elebaşının ölümünü doğrulamıştı.

FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda, bir açıklama da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

"ÖVÜCÜ NİTELİKTE PAYLAŞIMDA BULUNAN 177 SOSYAL MEDYA HESAP YÖNETİCİSİ TESPİT EDİLDİ"

Bakan Yerlikaya, FETÖ propagandası yapan hesaplara dikkat çekerek şöyle dedi:

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca; FETÖ elebaşının ölümü sonrası sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yapan, övücü nitelikte paylaşımda bulunan ve taziye niteliğinde paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 177 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edilmiştir.



Siber Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Güvenlik Daire Başkanlıklarımızca bu hesap yöneticileri hakkında işlem başlatılmıştır.

"SANAL DEVRİYELERİMİZ GÖREVİNİN BAŞINDA"