Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı'nın 12’nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

İHA

Göç İdaresi Başkanlığı'nın 12. kuruluş yıl dönümü kapsamında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ve Başkanlık personelini makamında kabul etti.

İçişleri Bakanlığında gerçekleşen kabulde, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök’ün yanı sıra, Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Ramazan Seçilmiş, Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ahmet Küçükikiz, İletişim Danışmanı Özgü Yolcu, Düzenli Göç İzleme ve Analiz Daire Başkanı Özge Kaplan ve Göç İdaresi Başkanlığı personeli hazır bulundu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Bakan Yerlikaya kabulün ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Göç İdaresi Başkanlığımızın çatısı altında, 81 ilimizde, gece gündüz demeden kararlılıkla çalışan tüm teşkilat mensuplarımızın yıl dönümü kutlu olsun. Ülkemiz, göç yönetiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla Dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır.

"GÖÇÜN UZUN DÖNEMDEKİ RİSK VE FIRSAT BOYUTLARINI GÖZETEREK FAALİYET GÖSTERMEKTEDİR"