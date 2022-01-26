Ali Yerlikaya: Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy'deki araçlar acilen çekilsin

İstanbul Valiliği'nden, Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilen kamyon tır ve özel araçların çekilmesi yönünde son uyarı yapıldı.

İstanbul'da pazartesi günü başlayan kar yağışı, etkisini giderek artırarak tüm kenti beyaza bürümüştü.

Bu kapsamda yolların kapanması nedeniyle mahsur kalan sürücüler ise araçlarını terk etti. Kar yağışının etkisini yitirmesiyle bazı sürücüler araçlarını kurtarırken bazı sürücüler araçlarını bulundukları yerden kaldırmadı.

HADIMKÖY YOLU SIKIŞTI

Yolda bırakılıp alınmayan araçlar nedeniyle Hadımköy yolunda trafik sıkışıklığı oluştu.

Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kamyon tır ve özel araçların belirlenen bölgeden acilen çekilmesi yönünde uyarıda bulundu.

"ARAÇLAR ACİLEN ÇEKİLMELİDİR"

Ali Yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim, Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, tır ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir! Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir." ifadelerini kullandı.

EKİPLER ARAÇLARI ÇEKMEYE BAŞLADI

Yapılan uyarıdan bir süre sonra bölgeye gelen ekipler, sahiplerinin almadığı yollarda bırakılan araçları çekmeye başladı.

İstanbul'da kar yüzünden terk edilen araçlar alınmayı bekliyor ViDEO