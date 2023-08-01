Ali Yerlikaya, Hatay ve Sakarya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunu paylaştı: 39 gözaltı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki kentte düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 39 kişinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, “Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Yurdun dört bir yanında kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla yurda giriş yapılmasını engelliyor.

Bir yandan kaçak göçmenler yakalanırken, bir yandan da organizatörler denetleniyor.

Son olarak Sakarya'da ve Hatay'da, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik hareketlilik yaşandı.

"39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı"

Konuya ilişkin açıklama, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: