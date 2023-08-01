Ali Yerlikaya, Hatay ve Sakarya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunu paylaştı: 39 gözaltı

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
Yurdun dört bir yanında kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor.
Güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla yurda giriş yapılmasını engelliyor.
Bir yandan kaçak göçmenler yakalanırken, bir yandan da organizatörler denetleniyor.
Son olarak Sakarya'da ve Hatay'da, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik hareketlilik yaşandı.
"39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı"
Konuya ilişkin açıklama, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
SAKARYA VE HATAY'DA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 39 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI!
#Sakarya İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen operasyon kapsamında:
#Hendek ilçemiz TEM Otoyolu üzerinde 1'i yabancı uyruklu 13 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.
Yakalanan şahıslardan 8'i tutuklandı, 5'i hakkında Adli Kontrol kararı verildi.
#Hatay'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüklerimizin gerçekleştirdiği operasyonda:
8'i yabancı uyruklu 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.
Bu şahıslardan 14'ü tutuklandı,
9'u hakkında Adli Kontrol kararı verildi.
Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum.
DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK.