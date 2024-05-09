Ali Yerlikaya: Hatay'da 10 bin 831 depremzedeye yeni evleri teslim edildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir mesaj paylaşarak, Hatay'da hak sahibi 10 bin 831 depremzedeye yeni konutlarının teslim edildiğini bildirdi.

AA

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından etkilenen illerden biri de Hatay oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası diğer illerde olduğu gibi Hatay'da da konut seferberliğinin devam ettiğini belirtti.

"Hatay'ın 15 farklı noktasında kalıcı deprem konutları inşası sürdü"

Hatay'ın ihya ve inşası için 15 farklı noktada kalıcı deprem konutları inşasının sürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

100 bin 335 deprem konutu yapımının gerçekleşeceği Hatay'da, hak sahibi 10 bin 831 depremzedemiz yeni yuvalarına kavuştu.

"Hatay'ın karanlıkta kalmasına müsaade etmedik"

Yerlikaya, Hatay'ı dinlenmeden yine ne inşa etmeye devam etmek isteklerini şu ifadelerle aktarıdı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi, 'Hatay'ı eskisinden daha görkemli, daha güvenli, daha canlı bir şehir haline getiresiye kadar bize durmak, dinlenmek yok.' İlk aydınlatılan Kurtuluş Caddesi inşallah, Türkiye Yüzyılı'nı da aydınlatacak. Hatay'ın karanlıkta kalmasına müsaade etmedik ve asla müsaade etmeyeceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)