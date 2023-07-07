Ali Yerlikaya: Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı

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Yurt genelinde düzensiz göçle mücadele başarılı bir şekilde devam ediyor.

Güvenlik güçleri hudutlarda kaçak geçişe izin vermezken, sınır dışı edilenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziran ayı bilançosunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz Göçle mücadele kapsamında yakalananların; 6 bin 883’ü sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor.



Geçtiğimiz ay 23 bin 450 düzensiz göçmenin de ülkemize girişleri sınırlarımızda engellendi. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek.