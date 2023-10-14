Ali Yerlikaya: HDP'li millletvekilinin arabasında 2 terörist yakalandı

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Yurtta terörle mücadele hız kesmeden sürüyor...

Güvenlik güçleri yurdun her noktasında hain terör örgütünü bitirmeye kararlı.

Bu kapsamda yapılan operasyonlarla onlarca terör mensubu sarı torbaya geçirildi.

Teröristlere yönelik denetimlerde çalışamalarını hızlandıralan güvenlik güçleri bir yeni başarılı operasyona daha imza attı.

HDP'li vekil teröristleri taşıdı

Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan 1️ bölücü terör örgütü (BTÖ) üyesi ve örgüte katılacağı değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki kişinin de Ağrı HDP Milletvekili H.B. ve şoförü tarafından getirildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Milletvekili hakkında soruşturma

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin şu ifadelere yer verdi:

Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 numaralı BTÖ üyesi ve 1 numaralı BTÖ'ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs yakalanarak tutuklandı.



Bu şahısları Ağrı'ya getiren aracın Halkların Demokratik Partisi (HDP) adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu tespit edildi.



Milletvekili hakkında soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.



Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bölücü Terör Örgütü'nün (BTÖ) faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yapılan operasyon kapsamında, sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 numaralı BTÖ üyesi terörist ve 1 numaralı BTÖ'ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs yakalanarak tutuklandı.



BTÖ'nün kırsal kadrosuna katılım yapacağı değerlendirilen her iki şahsın kimlikleri ve arkasındaki iş birlikçileri tespit edildi.



BTÖ mensubu terörist Hazal Karabey ve BTÖ'ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs ise R.T. PTS kayıtları ve KGYS kameralarında yapılan kontrollerde ise; Her iki şahsı da Ağrı'ya getiren aracın HDP adına tescilli, Ağrı HDP milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu; Tutuklanan şahısları, söz konusu milletvekilinin şoförü ile birlikte kendisinin getirdiği tespit edildi.

Şoför Y. N. tutuklandı.



Ağrı HDP Milletvekili H.B. hakkında ise soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.



Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek.