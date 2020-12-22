Ali Yerlikaya: İkinci dalganın zirve noktasını geride bıraktık

Kentteki vakalarla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hastanede ve yoğun bakımda yatan hasta sayısının düşüşüne dikkat çekti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından koronavirüs salgını ile ilgili paylaşım yaptı.

Vali Ali Yerlikaya, paylaşımında ikinci dalganın zirve noktasının geride kaldığını belirtti.

"YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYISI YÜZDE 25 AZALDI"

Bu durumun hastane doluluk oranlarını da olumlu yönde etkilediğini belirten Vali Yerlikaya, "Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı yüzde 25 oranında azaldı." ifadelerini kullandı.

"TEDBİRLER İŞE YARADI"

Önlemlere uymanın salgınla mücadelede en etkin yol olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz." sözleriyle açıklamasını tamamladı.