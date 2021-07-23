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    Ali Yerlikaya: İstanbul’da aşı yüzde 63.1’e ulaştı

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelindeki aşı verilerini açıkladı.
    • İHA
    • 23.07.2021 - 12:44
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    Ali Yerlikaya: İstanbul’da aşı yüzde 63.1’e ulaştı

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada megakentte süren aşılama çalışmalarına ilişkin son verileri açıklayarak aşı çağrısı yaptı.

    AŞI ORANI YÜZDE 60'LARI GEÇTİ

    Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "22 Temmuz itibarıyla 1’inci doz, 7 milyon 346 bin 727 ile yüzde 63.1, 2’nci doz 3 milyon 951 bin 911 kişi, 3’üncü doz ise 540 bin 890 ile toplamda 11 milyon 839 bin 528 doz aşı yapıldı."

    Ali Yerlikaya: İstanbul’da aşı yüzde 63.1’e ulaştı #1

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