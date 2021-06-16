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Ali Yerlikaya: İstanbul'da dün en yüksek aşı uygulaması gerçekleştirildi

Ali Yerlikaya: İstanbul'da dün en yüksek aşı uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273 bin 602 doz aşılama yapıldı" dedi.