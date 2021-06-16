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- Ali Yerlikaya: İstanbul'da dün en yüksek aşı uygulaması gerçekleştirildi
Ali Yerlikaya: İstanbul'da dün en yüksek aşı uygulaması gerçekleştirildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273 bin 602 doz aşılama yapıldı" dedi.
- DHA
- 16.06.2021 - 09:56
- Güncelleme : 16.06.2021 - 10:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama sırasının 40 yaş üzeri ve SGK çalışanlarına geldiğini belirtti.
Koca'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamanın ardından, hastanelerde kuyruk oluştu.
Vatandaşların hastane önünde kuyruk oluşturduğu şehirlerden birisi İstanbul oldu.
İstanbul'da dün, aşılama rekor kırdı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
"EN YÜKSEK AŞI UYGULAMASI DÜN GERÇEKLEŞTİ"
Vali Yerlikaya açıklamasında, "İstanbul’da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273.602 doz aşılama yapıldı.
1 doz: 3.916.959, 2 doz: 2.251.556. Toplamda 6.210.282 doz aşı oldu. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.