Ali Yerlikaya: İstanbul'da vaka sayısındaki düşüş devam ediyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki vaka sayılarının geçen haftaya göre yüzde 40 oranında azaldığını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Vali Ali Yerlikaya, kentteki vaka sayılarına ilişkin son durum hakkında bilgi verdi.

İSTANBUL'DA YÜZDE 40 ORANINDA AZALMA

Vali Yerlikaya, İstanbul'daki vaka sayısının geçen haftalara göre yüzde 40 oranında azaldığını açıkladı.

EN ÇOK DÜŞÜŞ YAŞANAN 3 İLÇE

Yerlikaya, en hızlı düşüş yaşanan ilçelerin ise Arnavutköy, Beyoğlu ve Avcılar olduğunu belirtti.



