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Ali Yerlikaya, İstanbul'daki kazada şehit olan polis memuru Ogün Yürümez için taziye mesajı paylaştı

Ali Yerlikaya, İstanbul'daki kazada şehit olan polis memuru Ogün Yürümez için taziye mesajı paylaştı İstanbul'da yaşanan acı kazada, polis memuru Ogün Yürümez'in kazaya müdahale ettiği esnada İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olması sonrası Bakan yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Milletimizin başı sağ olsun." dedi.