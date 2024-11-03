Ali Yerlikaya, İstanbul'daki kazada şehit olan polis memuru Ogün Yürümez için taziye mesajı paylaştı

İstanbul Bakırköy'de Osmaniye Mahallesi D-100 Güney yanyol Ekrem Kurt Bulvarı katılımında saat 06.20 sıralarında meydana gelen olayda, trafik polisi ekibi, zabıta aracıyla otomobilin karıştığı maddi hasarlı kazaya müdahale etmek için kaza bölgesine gitti.
Polis ekibi, yolda güvenlik önlemleri alırken, bu sırada, İETT otobüsü şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek polis ekiplerine çarptı.
Acı kazada, polis memuru Ogün Yürümez şehit oldu.
"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak taziye mesajı yayınladı.
Bakan Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun." diyerek yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ogün Yürümez, Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasına müdahale esnasında İETT otobüsünün çarpması sonucu olay yerinde şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun.
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