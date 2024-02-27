ensonhaber.com

Güvenlik birimleri, suç örgütlerini enselemeye devam ediyor...

Son günlerde sık sık düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 56 ilde gerçekleştirilen Kafes-49 operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi.

"Organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız"

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"56 ilde Tefecilere ve Dolandırıcılara yönelik Mali Suç Örgütlerine yapılan eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KAFES-49” operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;



Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerini ve çeteleri çökertip, tek tek kafesin içine koyacağız."