Güvenlik birimleri, suç örgütlerini enselemeye devam ediyor...
Son günlerde sık sık düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 56 ilde gerçekleştirilen Kafes-49 operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi.
"Organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız"
Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"56 ilde Tefecilere ve Dolandırıcılara yönelik Mali Suç Örgütlerine yapılan eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KAFES-49” operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerini ve çeteleri çökertip, tek tek kafesin içine koyacağız."
"56 ilde Kafes-49 operasyonları düzenlendi"
"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Zonguldak, Batman, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 56 ilde eş zamanlı olarak “KAFES-49” operasyonları düzenlendi."
Tespit edilen suçlar
"Operasyonlarda şüphelilerin;
- Tefecilik,
- Kamu Kurum ve Kuruşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık,
- Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık,
- İhaleye Fesat Karıştırma,
- Parada Sahtecilik,
- Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik,
- Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."
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