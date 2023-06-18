Ali Yerlikaya: Katettiğimiz yol terörü bitirme noktasına getirdi Şırnak’ta ziyaret ettiği Çakırsögüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’da konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Özellikle son 10 yılda terörle mücadelemizde katettiğimiz yol, hamdolsun terörü bitirme noktasına getirdi. O eli kanlı hainlerin gölgelerini bile takip ediyor, onları gözünüzü kırpmadan etkisiz hale getiriyorsunuz” dedi.

DHA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi ziyarette bulunmak için Şırnak’a geldi.

Bakan Yerlikaya’yı, havalimanında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Osman Bilgin ve AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar karşıladı.

Bakan Yerlikaya, buradan helikopterle Çakırsögüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’na gelerek askerlerle selamlaştı.

"Binlerce rakımlı tepelerde, aşılmaz denilen geçitlerde, uçsuz bucaksız vadilerde, hudut boylarımızda hep sizin ayak izleriniz var"

Burada konuşma yapan Bakan Yerlikaya, son terörist etkisiz hale gelinceye kadar mücadelenin devam edeceğini belirterek, “Şanlı bayrağımızın dalgalandığı burası, kutsal vatan toprağımızın en özel yerlerinden biridir ve sizler burada görev yapıyorsunuz. Binlerce rakımlı tepelerde, aşılmaz denilen geçitlerde, uçsuz bucaksız vadilerde, hudut boylarımızda hep sizin ayak izleriniz var. Yiğitlerim, hep birlikte bir ant içtik biz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Bir an dahi aklınızdan çıkarmayın. Üstünüzde aziz milletimizin duası var. Sizin birinizin burnu kanasa, milletimizin yüreği kanar. Sizin birinizin ayağına taş değse, milletimizin gönlüne dağ kadar ağır gelir” dedi.

"Milletimizin kahraman evlatları; özellikle son 10 yılda terörle mücadelemizde katettiğimiz yol, hamdolsun terörü bitirme noktasına getirdi"

Terörün son 10 yılda katledilen yolla bitme noktasına geldiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, şunları söyledi: