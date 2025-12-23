Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 588 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ve beraberindeki heyet ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, terörle mücadeleden düzensiz göçe, sınır güvenliğinden organize suç yapılanmalarını içeren güvenlik konuları ele alındı.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Özellikle sınır aşan suçlarla mücadelede ortak hareket etme kararlılığı vurgulanırken, suçluların iadesi noktasında bugüne kadar elde edilen verimli sonuçların artırılarak sürdürülmesi üzerinde mutabık kalındı.

"KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 588 SUÇLU TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ"

Sınır aşan suçlarla mücadelenin görüşmelerin ana gündem maddesi olduğunu belirten Yerlikaya, şu değerlendirmede bulundu:

Geçtiğimiz Eylül ayında Tiflis'e gerçekleştirdiğimiz ziyarette ve bugün yaptığımız toplantılarda, ülkelerimizin huzur ve güvenliğini tehdit her türlü suç ve suçluyla mücadele ana gündem maddemizdi. Biliyoruz ki, sınır aşan suçlarla mücadele ancak sınır aşan bir iş birliği iradesi ile nihai sonuca ulaşabilir.



Türkiye INTERPOL, EUROPOL ve dost ülkelerin emniyet birimleriyle birlikte çalışan dünyadaki en etkin ülkelerden biridir. Kabine dönemimizde 58 farklı ülkeden kırmızı bültenle aranan 588 suçlunun Türkiye'ye getirilmesi bunun en somut örneğidir. Gürcistan da bu iş birliğimizin en verimli seyrettiği dost ülkelerdendir.



Nitekim, kabine dönemimizde Türkiye'ye getirilen 588 suçludan 243'ü Gürcistan'dan ülkemize getirilmiştir. Tiflis ziyaretimden sonra ise Gürcistan'dan ülkemize 54 şahsın teslimi gerçekleşmiştir. Bu sayılar, Gürcistan'la olan stratejik ortaklığımızın, suç ve suçluyla olan mücadeledeki kararlılığımızın en güçlü göstergesidir.

"VERİMLİ İSTİŞARELERDE BULUNDUK"

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ve heyetini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ve kıymetli heyetini ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyor, sizlerin huzurunda bir kez daha kendisine ve kıymetli heyetine hoş geldiniz diyorum.



Komşu ülkelerimiz başta olmak üzere tüm ülkelerle güvenlik iş birliğimizi güçlendirmek, ülkelerimizin ve vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bugün Sayın Geladze ile bir araya gelerek verimli istişarelerde bulunduk.

"KOMŞU OLMANIN ÖTESİNDE DERİN TARİHİ, KÜLTÜREL VE BEŞERİ BAĞLARA SAHİBİZ"

İki ülke arasındaki iş birliğinin, Cumhurbaşkanlarının ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda ele alındığını ifade eden Bakan Yerlikaya, şu sözleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanlarımızın bölgemizin huzur ve güvenliği için ortaya koydukları vizyon ve kararlılıkları doğrultusunda, İçişleri Bakanlıklarımız arasında geliştirilebilecek iş birliği alanlarını kapsamlı biçimde ele aldık.



Komşu olmanın ötesinde derin tarihi, kültürel ve beşeri bağlara sahip olduğumuz stratejik ortağımız Gürcistan ile ilişkilerimize büyük bir önem veriyoruz. Gürcistan İçişleri Bakanlığı da tüm Gürcistan makamları gibi ülkemizle ilişkilerin geliştirilmesi noktasında aynı iradeyi ve samimi duruşu sergilemektedir.

"ASKERİ UÇAK KAZASINDAKİ DOSTANE YAKLAŞIM İÇİN ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Bakan Geladze'nin göreve başlamasından bu yana ilişkilerin güçlenmesine katkı sunduğunu belirten Yerlikaya geçtiğimiz ay Gürcistan'da yaşanan askeri uçak kazasına da değindi.

Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu:

Sayın Geladze, Mayıs ayında göreve başlamasından bu yana iki dost ülkeye yaraşır bir şekilde iş birliğine açık tutumuyla ilişkilerimizin güçlenmesine önemli katkı sunmuştur. Bilhassa geçtiğimiz ay, askeri kargo uçağımızın Gürcistan topraklarında yaşadığı elim kazanın ardından, Sayın Bakan, kaza mahalline arama-kurtarma ekiplerini süratle sevk etmiştir.



Ayrıca kendisi, bizzat orada bulunarak süreci yönetmiş ve eş zamanlı olarak bizleri bilgilendirmiştir. Sayın Geladze ve tüm Gürcistan makamlarına da bu zor zamanda gösterdikleri samimi ve dostane yaklaşım için tekrardan şahsım ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle, şehitlerimize bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet diliyorum.

"SUÇ VE SUÇLUYA SINIRLARIMIZ İÇERİSİNDE ALAN BIRAKMADIK"

Mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Yerlikaya, şöyle devam etti:

Bugüne kadar suç ve suçluya sınırlarımız içerisinde nasıl alan bırakmadıysak, sınırı aşan suçlulara da asla nefes aldırmayacağız. Er ya da geç, tıpkı diğer suçlularda olduğu gibi hepsini yakalayıp, adalete teslim edeceğiz.



Bugün Kıymetli Dostum Geladze ile suçla mücadelede ve suçluların iadesi noktasında ortak irademizi daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğimizi ifade etmek isterim. Sayın Bakana ve mesai arkadaşlarına göstermiş oldukları bu kıymetli destek için bir kez daha teşekkür ediyorum.

Açıklamasının sonunda Yerlikaya, "Her geçen gün derinleşen ve güç kazanan ilişkilerimizin bölgemizin barış, huzur ve istikrarına kalıcı izler bırakacağına yürekten inanıyorum. Sayın Bakana nazik ziyareti ve verimli toplantılarımız için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"EMNİYET ALANINDA İŞ BİRLİĞİNİN DAHA DA GELİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA KARAR KILDIK"

Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ise görüşmeye dair yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Gürcistan İçişleri Bakanı sıfatıyla ilk ziyareti, Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyorum.



Sayın Bakan, değerli dostum, samimi karşılamanız ve olağanüstü misafirperverliğiniz için teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Bugün biz ikinci kez görüştük.



Görüşmede Gürcistan ve Türkiye arasında mevcut stratejik ortaklık konularını değerlendirerek emniyet alanında iş birliğinin daha da geliştirilmesi konusunda karar aldık.

"ATAŞELERİMİZ İKİ ÜLKE EMNİYET ORGANLARI ARASINDA ETKİN İŞ BİRLİĞİ SAĞLAMAKTADIR"

Bakan Geladze, şunları söyledi:

Gürcistan ve Türkiye arasında derin kültürel ve tarihi bağlar mevcuttur. Biz, değerli komşumuzla karşılıklı saygıya dayalı dostane ilişkilerine büyük önem veriyoruz. İçişleri Bakanlıkları arasında mevcut iş birliği, halklarımızı ve ülkelerimizin güvenliğini sağlamaktadır.



Geçtiğimiz ay Türk askeri kargo uçağının Gürcistan topraklarında yaşadığı elim kazadan ötürü baş sağlığı dileklerimi ve üzüntülerimi belirtmek isterim. Kaza hakkında haber alır almaz olay yerine gidip arama kurtarma çalışmalarını bizzat yönettim ve bu sadece Türk halkının acısı değil, bu kaza her birimizin faciası oldu. Türkiye İçişleri Bakanlığı yıllardır Gürcistan İçişleri Bakanlığı ile iş birliği yapıyor tecrübe paylaşımı açısından.



Biz bu iş birliğine büyük önem veriyoruz ve iş birliğinin alanlarının genişletilmesini arzu ediyoruz. Emniyet makamları arasında iş birliği ve ilişkileri günlük olarak artmaktadır. Bu konuda polis ataşelerinin rolünü vurgulamak istiyorum. Ataşelerimiz iki ülke emniyet organları arasında etkin iş birliği sağlamaktadır.

"BİZİM HER ALANDA ÖRNEK İŞ BİRLİĞİMİZ VAR"

Bakan Geladze son olarak, "Bizim her alanda örnek iş birliğimiz var. Özellikle yasa dışı göç, sınır ihlali, organize suçlarla mücadele alanlarında. Önümüzdeki dönemde ortak gayretlerimizle amaçlarımızı gerçekleştireceğiz. Bu konuda inancım tamdır. Son olarak davetiniz ve samimi misafirperverliğinizden ötürü teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.