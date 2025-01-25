Ali Yerlikaya, Konya'da çöken binada arama kurtarma çalışmalarının bittiğini açıkladı

Haber Merkezi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, dün akşam saat 20.00 sıralarında 4 katlı ve 14 daireli Taşoluk Apartmanı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, binada 5 kişinin bulunduğu tespit edildi.

2 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Yaklaşık 5 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda, enkaz altından 3 kişi sağ olarak çıkarıldı.

Kurtarılanların Suriye uyruklu Ahmet Muhammed Cedan, Muhammed Cedan ve Halid El Cedan olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatırken ekipler, arama kurtarma çalışamaları sırasında çökme sırasında göçük altında kalan 2 kişinin cesedine ulaştı.

4 GÖZALTI

Olayla ilgili olarak, binanın zemin katındaki dükkanların mülk sahipleri ve işletmecileri dahil olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

Binanın giriş katına yeni açılan bir balıkçıya ait iş yerinin kolon kestiği iddiaları da olaya ilişkin açılan soruşturma kapsamına dahil edildi.

ALİ YERLİKAYA ÇALIŞMALARIN SONA ERDİĞİNİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, facianın ilk saatlerinden itibaren olay yerine gelerek arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi.

Enkaza ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, çöküntü altında kaldığı tespit edilen 5 kişiye ulaşıldığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, enkaz altında başka kimsenin olmadığını dile getirerek arama kurtarma çalışmalarını bitirdiklerini duyurdu.

Bu gelişmeyle birlikte enkaz bölgesinde moloz kaldırma çalışmalarının başlayacağı ifade edildi.

Bakan Yerlikaya, enkaz altında kalan kişilere ulaşmak için yapılan çalışmaların detaylarını paylaştı. "Tüm ekiplerimiz gece gündüz demeden çalıştı. Enkazda başka kimsenin olmadığını belirledik." ifadelerini kullandı.

"SOLUKLANMADAN ÇALIŞTILAR"

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle;





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) başta olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşları zamanla yarışarak koordineli bir şekilde çalıştı. AFAD'ın koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri ile sivil toplum kuruluşlarına ait arama kurtarma ekiplerinin her biri burada görev aldı. Değerli arkadaşlar, ekiplerimiz gerçekten hiç durmadan, soluklanmadan, dinlenmeden ve uyumadan, oradaki canları kurtarmak için cansiperane bir şekilde çalıştı.

"BİNADA 79 KİŞİ YAŞIYORDU"

Daha önce sizlerle iki kez bir araya gelmiştik. Hatırlayacak olursak, bu tür bina çökmelerinde içeride kaç kişinin olduğunu belirlemek adına bir çalışma yapıyoruz. Bir yandan arama kurtarma çalışmaları sürerken, diğer yandan Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Emniyet, Jandarma ve AFAD kriz merkezinde, adrese dayalı nüfus sistemine göre o adreste kaç kişi yaşadığını inceledik. Bu süreci dikkatle yürüttük. Basın açıklamamda bu husustan bahsetmiştim.





Olayın gerçekleştiği binada 79 kişinin yaşadığı tespit edildi. Bu kişilerin her biri tek tek aranarak bilgi alındı. 2 kişi çökme anında binadan çıkmıştı. Dışarıda olan kişilerin her biriyle telefonla en az üç kere teyit sağlandı. Şükürler olsun ki dışarıda oldukları netleştirildi. Ancak maalesef, içeride 5 kişinin enkaz altında olduğu belirlendi. Bu kişilerle yapılan mülakatlar doğrultusunda, onların nerede olabileceği noktasında arama kurtarma teknikleri odaklandı.

"ÜÇ KİŞİ KURTARILDI"

Ekiplerimiz, arama kurtarma köpekleri, sismik radar ve diğer gelişmiş teknik cihazlardan faydalanarak çalıştı. Beş saat içinde, peş peşe enkaz altından iki Suriyeli kardeşimizi çıkardılar. Akabinde üç kişi daha sağ olarak kurtarıldı. Az önce hastanede ziyaretlerine gittik. Tıp fakültesinde tedavi gören bu üç kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve müşahede altında tutuldukları ifade edildi.



Ne yazık ki geriye kalan iki kişinin bir çift olduğu ve hayatlarını kaybettikleri tespit edildi. Allah’tan rahmet diliyoruz. Onları da sağ olarak çıkarmayı çok isterdik. Genç bir evli çiftin kaybı, hepimizi derinden üzdü. Mekânları cennet olsun, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

"ENKAZI KALDIRMA ÇALIŞMALARINA GEÇİYORUZ"