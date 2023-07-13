Ali Yerlikaya Kurban Bayramı'nda yaşanan kazaların nedenlerini açıkladı 9 günlük bayram tatili sırasında birçok kaza yaşandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, can kayıplarına neden olan kazaların ilk 3 nedenini bilimsel araştırmalarla aktardı.

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Türkiye'de Kurban Bayramı tatili oldukça hareketli geçti.

9 günlük bayram tatilini aileleri ile veya gezerek geçirmek isteyenler farklı şehirlere gitti.

Bu süreçte ise kontrolsüz araç kullanımı birçok kazaya sebep oldu.

Trafik kurallarına uyma konusunda defalarca uyarı gelse de kazalar kaçınılmaz oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından bayramda yaşanan kazalarla ilgili bilimsel verileri açıkladı.

"6 bin 903 kaza meydana geldi"

Yerlikaya açıklamasında şu cümleleri aktardı;

Aşırı hız trafik kazalarına yol açan nedenler arasında ilk sırada yer alıyor.



24 Haziran- 3 Temmuz arasındaki 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca ülkemiz genelinde 6 bin 903 kaza meydana geldi.

Kazaya yol açan ilk 3 neden;

Yaptığımız bilimsel araştırmaya göre bu tatil boyunca trafik kazalarına yol açan nedenler arasında ilk 3 sırada; yüzde 37,3 aşırı hız, yüzde 14,5 geçiş önceliğine uymamak, yüzde 12,4 şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak geliyor.

"110 vatandaşımız hayatını kaybetti"