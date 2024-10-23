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Ali Yerlikaya: Maalesef şehit ve yaralılarımız var

Ali Yerlikaya: Maalesef şehit ve yaralılarımız var TUSAŞ'ta meydana gelen terör eyleminin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır" dedi.