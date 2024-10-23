Ali Yerlikaya: Maalesef şehit ve yaralılarımız var

Ankara’daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) önünde hareketli dakikalar yaşandı.
Kahramankazan'da saat 15.20 sularında nizamiye girişinde canlı bomba saldırısı yapıldı.
Çatışma çıkarken Özel Harekat Timleri bölgeye sevk edildi.
"MAALESEF ŞEHİT VE YARALILARIMIZ VAR"
TUSAŞ'ta meydana gelen terör eyleminin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamalarda bulundu.
Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız."
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