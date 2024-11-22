Ali Yerlikaya: 'Mercek' operasyonlarında toplam 90 bin 317 silah yakaladık

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Son günlerde gündemden düşmeyen ruhsatsız silah alımına ilişkin bir açıklama da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Bakan Yerlikaya, kanun hükümlerine aykırı (ruhsatsız) silah satın alan, bulunduran ya da taşıyanlara iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası getirildiğini duyurdu.

KANUN NELERİ İÇERİYOR

Kanuna ilişkin detayları paylaşan Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla" birlikte;



a) Kanun Hükmüne Aykırı (ruhsatsız) silah satın alan, taşıyan ya da bulunduran kişiler iki yıldan dört yıla kadar hapisle cezalandırılacak.



b) Kanun hükümlerine aykırı (Ruhsatsız) silaha ait parçaları (namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesinden oluşan ana veya balistik önemi haiz parçaları ya da ses veya gaz fişeği atabilen silah iken bu Kanun hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürülen silahları) satın alan, bulunduran ya da taşıyanlar da aynı kanun kapsamında cezalandırılacak.

"TOPLAM 90 BİN 317 SİLAH YAKALADIK"

Bakan Yerlikaya, açıklamasının devamında 'Mercek' operasyonlarına da değinerek şöyle dedi:

1 Ocak -31 Ekim 2024 tarihleri arasında (2024 yılında) Emniyet ve Jandarmamızca yapılan “Mercek” operasyonlarıyla toplam 90 bin 317 silah yakaladık.



--Bu kabine döneminde yakaladığımız ruhsatsız silah sayısı ise 150 bin 765

"SUÇ ODAKLARIYLA MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR"