Uyuşturucuya büyük darbe: 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen Narkoçelik-5 operasyonunda 4 ton 604 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 8 uyuşturucu madde imalatçısının gözaltına alındığını açıkladı.

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Vatandaşları zehirleyenlere göz açtırılmıyor!

Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen peş peşe operasyonlarla darbe indiriliyor.

Son olarak İstanbul'da 3 ilçede, Narkoçelik-5 operasyonu düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen son operasyon hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi"

"Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik İstanbul’da düzenlenen “NARKOÇELİK-5” operasyonlarında, 4 ton 604 kg metamfetamin ele geçirildi!

Operasyonlarda 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı!

"Operasyonlarımız devam edecek"

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ili Beylikdüzü, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçelerinde 3 farklı adrese düzenlenen “NARKOÇELİK-5” operasyonlarında,

Ele geçirilenler

108 çuval halinde üzerlik tohumuna emdirilmiş 4 ton 420 kg metamfetamin, 146 kg sıvı metamfetamin, 38 kg reçine halde metamfetamin ve 165 kg aseton maddesi ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle."