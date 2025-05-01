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Güvenlik güçleri vatandaşı zehirleyen uyuşturucu tacirleri için düğmeye bastı.

Kararlılıkla sürdürülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, son olarak Mersin'de operasyon gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla, "Uyuşturucu insanlığın en büyük düşmanıdır." sözleriyle, mücadeleye devam edileceğini belirtti.

"MERSİN'İN ADETA RÖNTGENİNİ ÇEKTİK"

Gerçekleştirilen operasyonun detaylarını paylaşan Yerlikaya, şu sözleri kullandı:

Narkokapan-Mersin operasyonumuzda 112 torbacı gözaltına alındı. Salı günü sabah 05.00'da başlayan ve dün tamamlanan uyuşturucu operasyonunumuzu Mersin'de gerçekleştirdik:



Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı.



Operasyonumuzun hazırlıkları tam 6 ay sürdü. Bu 6 ay boyunca, adeta Mersin'in bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik. Ve düğmeye bastık.

"OPERASYONLAR 460 PERSONELİN KATILIMIYLA DÜZENLENDİ"

Düzenlenen eş zamanlı baskınlar neticesinde yakalanan şüphelilerden 84'ünün tutuklandığını belirten Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Mersin'in Akdeniz, Anamur, Çamlıyayla, Erdemli, Mezitli, Silifke, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde; narkotik, istihbarat ve asayiş ekiplerinden oluşan 460 personel, 4 Jandarma Komando Timi, 4 özel eğitimli narkotik köpeği ve 6 Jandarma Motorlu Asayiş Timi'nin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.



Eş zamanlı baskınlar düzenledik. Şüphelilerden; 84'ü tutuklandı. 28'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

"KAHRAMAN JANDARMAMIZI TEBRİK EDİYORUM"

Uyuşturucu tacirleriyle, mücedelenin devam edeceğini vurgulayan Yerlikaya, şunları söyledi: