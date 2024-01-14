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Ali Yerlikaya operasyondan görüntü paylaştı: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar...

Ali Yerlikaya operasyondan görüntü paylaştı: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanlar-42 Operasyonundan bir video paylaştı. Yerlikaya bu paylaşımına "Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" vurgusu ile notunu düştü.