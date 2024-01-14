ensonhaber.com
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 tim 518 jandarma personeliyle başlatılan Kahramanlar-42 Operasyonlarımız devam ediyor.
Operasyonları gerçekleştiren kahraman Jandarmalarımızın Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası ile.
Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilineceye kadar kararlılıkla devam edecek."
AYRINTILAR GELİYOR...
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış