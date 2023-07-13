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Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden sürüyor.

Kahraman Mehmetçik, teröristlere geçit vermiyor.

Böylelikle yurt içi, sınır ve sınır ötesinde operasyonlar yürütülüyor.

Son olarak bir operasyon da Bestler-Dereler bölgesinde düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kahraman Mehmetçik'in intikamını paylaştı.

Yapılan paylaşımda 1'i kadın 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisine yer verildi.

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

İKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!



Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı istihbarat çalışmaları sonrası,

Van Jandarma Asayiş Kolordu ile Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarımızın emir ve komutasında, Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında Şırnak BESTLER-DERELER bölgesinde, Atak Taarruz Helikopterleri, J-SİHA ile ANKA-S desteğinde, JOPER, JÖH ve Jandarma Komando timlerimizin katılımıyla icra edilen operasyonda, 1'i kadın 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.



Operasyonu gerçekleştiren Jandarmamızı tebrik ediyorum. Aziz milletimiz sizinle gurur duyuyor. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek.