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    Ali Yerlikaya: OSB'lerde 1'inci vardiya 17.00'de bitecek

    Ramazan ayı boyunca Organize Sanayi bölgesi ve sanayi tesislerinde çalışanların, 19.00'a kadar evlerine gidebilmeleri için 1'inci vardiyaları 17.00'de bitirilecek.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2021 - 13:14
    • Güncelleme : 16.04.2021 - 13:31
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    Ali Yerlikaya: OSB'lerde 1'inci vardiya 17.00'de bitecek

    Koronavirüs tedbirlerinde Ramazan ayı kapsamında değişikliklere gidilmeye devam ediliyor.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan ayı boyunca Organize Sanayi bölgesi ve sanayi tesislerinde çalışanlara yönelik de bir değişiklik yapıldığını duyurdu.

    Yerlikaya, işçilerin 19.00'a kadar evlerine gidebilmeleri için 1'inci vardiyanın 17.00'de bitirileceğini duyurdu.

    OSB İŞÇİLERİNİN VARDİYA SAATLERİ DEĞİŞTİ

    Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir mesaj paylaşan Yerlikaya, İSO Başkanı'na İstanbul adına teşekkür ederken, "Ramazan ayı boyunca Organize Sanayi ve sanayi tesislerinde çalışanların 19.00'a kadar evlerine gidebilmeleri için, 1. Vardiyayı 17.00'de bitireceklerini söyleyen İSO Başkanımız Erdal Bahçıvan'a şehrimiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Ali Yerlikaya: OSB lerde 1 inci vardiya 17.00 de bitecek #1

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