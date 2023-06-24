Ali Yerlikaya: Osmaniye’de 17 bin 797 kalıcı konutu bir yıl içerisinde teslim edeceğiz Osmaniye'de konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı ve AFAD iş birliğiyle Osmaniye’de 17 bin 797 kalıcı konut yapmayı planlıyoruz. Bunların 5 bin 231’nin ihalesi yapıldı" dedi.

DHA

Bir dizi programa katılmak için Osmaniye’ye gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilk olarak konteyner kentte kalan depremzedeleri ziyaret etti.

Burada incelemelerde bulunan ve depremzedelerin sorunlarını dinleyen Bakan Yerlikaya, ardından konteyner kentteki esnafı ziyaret etti.

Daha sonra Osmaniye Valiliği’nde düzenlenen İl Koordinasyon toplantısına katılan Bakan Yerlikaya, burada depremzedeler için yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Önemli açıklamalarda bulundu

Ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak öncelikli amaçlarının Osmaniye’deki depremzedelerden isteyene kira yardımı vermek, isteyeni ise konteyner kentlere yerleştirmek olduğunu vurguladı.

Bayramdan sonra bu konunun detaylı olarak ele alınıp çözüme kavuşturulacağını söyleyen Bakan Yerlikaya, vatandaşları yeni barınma koşullarıyla buluşturacaklarını söyledi.

"Yeni konutlar bir yıl içerisinde teslim edilecek"

Osmaniye’de depremde hasar gören toplam bağımsız bölüm sayısının 282 bin 434 olduğunu dile getiren Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Bunlardan orta hasarlı ve üzeri olan bağımsız bölüm sayısı 25 bin 311. Bunların da 20 bin 196’sı konut, 3 bin 140’ı ticarethanedir. İl genelinde yıkık ve acil yıkılacak yapı sayısı ise toplamda 800’dür. Bunların enkazlarının tamamını kaldırdık. Şimdi ağır hasarlı binalarla uğraşıyoruz. 8 bin 809 ağır hasarlı binanın yıkım ihalelerini valiliğimiz tamamladı. Müteahhitlere yer teslimi yapıldı. İki ay içinde bunların enkazlarının kaldırımını yapacağız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD iş birliğiyle Osmaniye’de 17 bin 797 kalıcı konut yapmayı planlıyoruz. Bunların 5 bin 231’nin ihalesi yapıldı. Yer teslimlerinin müteahhitlere yapıldığı gibi yapım süreçleri de devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi bu konutları Allah'ın izniyle bir yıl gibi bir süre içerisinde kıymetli hemşehrilerimize teslim edeceğiz.

"Osmaniye'de 1 milyar 317 milyon lira ödenek harcandı"

Kentteki 3 bin 294 konteynerde 5 bin civarında vatandaşın misafir edildiğini belirten Bakan Yerlikaya şöyle devam etti: