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Haber Merkezi

Trafik kazalarını önlemeye yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda da 3-10 Nisan 2025 tarihleri arasında 3 milyon 652 bin 339 araç denetlendi.

Yapılan denetimlere ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından detaylı bir paylaşım yaptı.

Ali Yerlikaya, şehir içi trafik kazalarına ilişkin dikkat çeken verileri de paylaşmış oldu.

Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, şehir içinde meydana gelen kazaların yüzde 52,3’üne, yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçlar karışıyor.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE UYARI

1 Ocak - 10 Nisan 2025 tarihleri arasında trafik ekipleri tarafından motosiklet ve sürücüleriyle ilgili toplam 650 bin 760 işlem yapıldı.

2024 yılı boyunca motosikletli kazalarda 1.584 vatandaş hayatını kaybetti.

Bakan Yerlikaya, motosiklet sürücülerine seslenerek, “Trafik kurallarına uyalım, kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim.” dedi.

BİR ÇAĞRI DA ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE

Aynı zamanda araç sürücülerine de çağrıda bulunan Yerlikaya, motosikletlilerin trafikte diğer sürücülerle eşit haklara sahip olduğunu hatırlattı ve dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Yerlikaya’nın araç sürücülerine yönelik uyarıları şu şekilde:

Motosiklet sürücüleri de trafikteki diğer araç sürücüleriyle eşit haklara sahiptir.



Motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli olalım:



Kavşak ve dönüşlerde karşıdan gelen motosikletler fark edilmeyebilir.



Dönüş yapmadan önce motosikletlerin hızlarını ve mesafelerini dikkatle değerlendirelim.



Ani manevralardan kaçınalım.



Araç kapısını açmadan önce mutlaka yan aynadan gelen motosikletin olup olmadığını kontrol edelim.



Motosiklet sürücülerine karşı yakın takip ve rahatsız edici davranışlardan kaçınalım.



Yağmur, rüzgar, sis gibi olumsuz hava koşulları ve gece saatleri motosiklet sürücüleri için ciddi riskler oluşturur.



Kötü havalarda ve hava kararınca motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli ve anlayışlı olalım.

TRAFİK DENTİMLERİ SÜRÜYOR

3-10 Nisan 2025 tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde:

3 milyon 652 bin 339 araç denetlendi.



Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 31 sürücüye işlem yapıldı.



Hız ihlalinde bulunan 166 bin 960,



Periyodik muayenesi yaptırılmamış 28 bin 697,



Emniyet kemeri kullanmayan 30 bin 290,



Sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 960 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 6 bin 971 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 497 bin 591 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Yerlikaya mesajını, “Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak içindir, ayırmak için değil.” sözleriyle noktaladı.