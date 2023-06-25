Ali Yerlikaya paylaştı: 6 ayda 46 bini aşkın düzensiz göçmen sınır dışı edildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ocak ayından bu yana 46 bin 633 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini, 17 bin 964 yabancının da sınır dışı işlemlerinin sürdüğünü açıkladı.

ensonhaber.com Yurt genelinde düzensiz göçle mücadele başarılı bir şekilde devam ediyor. Güvenlik güçleri hudutlarda kaçak geçişe izin vermezken, sınır dışı edilenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bilançoyu açıkladı. "16-22 Haziran tarihleri arasında 3 bin 192 düzensiz göçmen yakalandı" Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. 2023 yılında (01 Ocak-22 Haziran 2023) 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi; 17 bin 964 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyor, 16-22 Haziran tarihleri arasında; 3 bin 192 düzensiz göçmen yakalandı, 1831 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.