Ali Yerlikaya paylaştı! Cizre şehidinin faili yakalandı Cizre’de şehit edilen güvenlik korucusu Mustafa Erdem’in faili terörist, Mersin’in Akdeniz ilçesinde yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehidimizin kanı yerde kalmadı." ifadeleriyle haberi duyurdu.

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Terör örgütü 4 Haziran'da Şırnak'ın Cizre bölgesinde hain bir saldırı düzenledi.

Saldırıda, güvenlik korucusu Mustafa Erdem, özel aracında silahlı saldırıya uğrayarak şehit edildi.

Otomobildeki yangın söndürülürken, polis olay yeri incelemesi yaptı.

Erdem’in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şehit korucunun intikamı alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yaptığı açıklamada, şehir Erdem'in failinin yakalandığı bilgisine yer verildi.

"Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek"

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: