Ali Yerlikaya paylaştı! Cizre şehidinin faili yakalandı

Terör örgütü 4 Haziran'da Şırnak'ın Cizre bölgesinde hain bir saldırı düzenledi.
Saldırıda, güvenlik korucusu Mustafa Erdem, özel aracında silahlı saldırıya uğrayarak şehit edildi.
Otomobildeki yangın söndürülürken, polis olay yeri incelemesi yaptı.
Erdem’in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Şehit korucunun intikamı alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Yaptığı açıklamada, şehir Erdem'in failinin yakalandığı bilgisine yer verildi.
"Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek"
Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
Emniyet İstihbarat Başkanlığımızın yaptığı teknik çalışmalar neticesinde; 11 gün önce Cizre’de şehit edilen Güvenlik Korucumuz Mustafa Erdem’in faili Demhat, Fırat ve Gelhat kod adlı Mehmet Zeki İlmin adlı terörist, Mersin ili Akdeniz ilçesinde Emniyet Terörle Mücadele ve Özel Harekat birimlerimizin bu sabah yaptığı operasyonla yakalandı.
Şehidimizin kanı yerde kalmadı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman Emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum.
TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK.