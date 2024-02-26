Emniyet güçleri, suç örgütlerine karşı kararlı bir mücadele yürüterek adeta bir kabus gibi üzerlerine çöküyor.
Son olarak Şanlıurfa merkezli 4 ilde 'Kafes-48' operasyonları düzenlendi ve 'Gülbaharlar' isimli organize suç örgütü çökertildi.
"Elebaşının da içerisinde bulunduğu 16 şüpheli yakalandı"
Operasyon hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"Şanlıurfa’da "GÜLBAHARLAR” olarak bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi
Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul olmak üzere 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-48” operasyonlarında örgütün elebaşı Celal Gülbahar’ın da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü üyesi ️16 şüpheli yakalandı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız. Milletimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerini tek tek çökertip kafese koyacağız."
Tespit edilen suçlar
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 4 ilde Kafes-48 operasyonları düzenlendi.
"Gülbaharlar" olarak bilinen Organize Suç Örgütü üyesi şüphelilerin;
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle,
- Nitelikli Yağma,
- Silahla tehdit ve silahla kasten yaralama,
- Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve
- 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.
Ele geçirilenler
Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre;
- 3 adet ruhsatsız tabanca,
- 2 adet av tüfeği ile
- Çok sayıda fişek, çek ve senete el konuldu. Operasyonlar devam ediyor.
Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizlerle.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış