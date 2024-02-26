Ali Yerlikaya paylaştı! 'Gülbaharlar' suç örgütü çökertildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen 'KAFES-48' operasyonlarında, liderliğini Celal Gülbahar'ın yaptığı 'Gülbaharlar 'suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

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ensonhaber.com

Emniyet güçleri, suç örgütlerine karşı kararlı bir mücadele yürüterek adeta bir kabus gibi üzerlerine çöküyor.

Son olarak Şanlıurfa merkezli 4 ilde 'Kafes-48' operasyonları düzenlendi ve 'Gülbaharlar' isimli organize suç örgütü çökertildi.

"Elebaşının da içerisinde bulunduğu 16 şüpheli yakalandı"

Operasyon hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa’da "GÜLBAHARLAR” olarak bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi



Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul olmak üzere 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-48” operasyonlarında örgütün elebaşı Celal Gülbahar’ın da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü üyesi ️16 şüpheli yakalandı.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız. Milletimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerini tek tek çökertip kafese koyacağız."

Tespit edilen suçlar

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 4 ilde Kafes-48 operasyonları düzenlendi.



"Gülbaharlar" olarak bilinen Organize Suç Örgütü üyesi şüphelilerin;

- Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle,

- Nitelikli Yağma,

- Silahla tehdit ve silahla kasten yaralama,

- Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve

- 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Ele geçirilenler