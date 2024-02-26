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Emniyet güçleri, suç örgütlerine karşı kararlı bir mücadele yürüterek adeta bir kabus gibi üzerlerine çöküyor.

Son olarak Şanlıurfa merkezli 4 ilde 'Kafes-48' operasyonları düzenlendi ve 'Gülbaharlar' isimli organize suç örgütü çökertildi.

"Elebaşının da içerisinde bulunduğu 16 şüpheli yakalandı"

Operasyon hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa’da "GÜLBAHARLAR” olarak bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi

Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul olmak üzere 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-48” operasyonlarında örgütün elebaşı Celal Gülbahar’ın da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü üyesi ️16 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız. Milletimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerini tek tek çökertip kafese koyacağız."

Tespit edilen suçlar

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 4 ilde Kafes-48 operasyonları düzenlendi.

"Gülbaharlar" olarak bilinen Organize Suç Örgütü üyesi şüphelilerin;
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle,
- Nitelikli Yağma,
- Silahla tehdit ve silahla kasten yaralama,
- Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve
- 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Ele geçirilenler

Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre;

- 3 adet ruhsatsız tabanca,
- 2 adet av tüfeği ile
- Çok sayıda fişek, çek ve senete el konuldu. Operasyonlar devam ediyor.

Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizlerle.