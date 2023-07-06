Ali Yerlikaya paylaştı! Haziran ayında düzenlenen FETÖ operasyonunda 130 şüpheli tutuklandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik güçlerinin geçtiğimiz ay eli kanlı terör örgütü FETÖ'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 748 kişinin gözaltına alındığını, 130 kişinin ise tutuklandığı belirtti.

ensonhaber.com

Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelesi sürüyor.

Eli kanlı terör örgütü, güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarla çözülmeye devam ediyor.

Bu kapsamda operasyonların ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak güvenlik güçleri haziran ayında kapsamlı bir operasyon için harekete geçti. Yapılan çalışmanın detaylarını ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Haziran ayında 130 FETÖ mensubu tutuklandı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, şu bilgileri verdi: