Ali Yerlikaya paylaştı! Son 2 ayda 212 FETÖ mensubu tutuklandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik güçlerinin son 2 ayda eli kanlı terör örgütü FETÖ'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda bin 329 şahsın gözaltına alındığını, 212'sinin tutuklandığını açıkladı.

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Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelesi sürüyor.

Eli kanlı terör örgütü, güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarla çözülmeye devam ediyor.

Bu kapsamda operasyonların ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak güvenlik güçleri, haziran ayında kapsamlı bir operasyon için harekete geçti.

"FETÖ ile mücadelemiz devam edecek"

Yapılan çalışmanın detaylarını ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, şu bilgileri verdi: