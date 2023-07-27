Ali Yerlikaya paylaştı! Son 2 ayda 212 FETÖ mensubu tutuklandı

Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelesi sürüyor.
Eli kanlı terör örgütü, güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarla çözülmeye devam ediyor.
Bu kapsamda operasyonların ardı arkası kesilmiyor.
Son olarak güvenlik güçleri, haziran ayında kapsamlı bir operasyon için harekete geçti.
"FETÖ ile mücadelemiz devam edecek"
Yapılan çalışmanın detaylarını ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi ''Su uyur ama FETÖ’vari terör örgütleri uyumaz.''
Bu anlayışla FETÖ’ye yönelik son 2 ayda:
905 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda,
1329 şahıs gözaltına alındı.
212'si tutuklandı,
261’i hakkında adli kontrol kararı verildi.
Operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum.
FETÖ İLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK.