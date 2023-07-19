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Türkiye özellikle son aylarda üst üste facialarla mücadele etti...

Kahramanmaraş merkezli depremler, seller ve yangın tüm yurdu büyük yasa boğdu.

Yaşanan felaketlerin ardından binlerce vatandaş afet bölgelerine koştu.

Öte yandan Mehmetçik ve Türk polisi, afet bölgelerinde çalışmalarını artırdı.

Devletin tüm imkanlarının seferber ettiği afet bölgelerinde, sahada çalışmalar Mehmetçik ve Türk polisi tarafından yapıldı.

Mehmetçik, afet bölgelerinde etkinlikler düzenleyerek özellikle çocukların yüzünü güldürüp, oyunlar oynadı, maç yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında "Şefkatin, güvenin, vefanın, kahramanlığın, ferasetin timsalidir bizim polisimiz." ifadeleriyle Türk polisine teşekkür ettiği videoyu paylaştı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabında Türk polisinin vicdanı olmayanların karşısında olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettikleri gibi Türk polisi ''Vicdanı olmayanların karşısındadır.''



Yoğun kar altında yolda kalan arabaları elleriyle ittirerek kurtarır bizim polisimiz.



Selde, elinden tuttuğu yaşlı amcamızı güven içinde evine bırakır.



Orman yangınlarını söndürmek için TOMA'larla alevlerin arasındadır.



Depremde enkaz altından çıkardığı evladı annesine kavuşturur, ana duasını alır.



Göz aydınlığımız yavrularımızı güler yüzüyle güven içinde karşıdan karşıya geçirir.



Can dostlarımızı elleriyle besler.



Fethi Sekin'dir Türk polisi. Kendini siper eder, teröristlere kahramanca karşı koyar. Şehit olacağını bile bile...



Alp Efe Bekit'tir bizim polisimiz. Yol güvenliğini sağlarken motosiklet çarpması sonucu genç yaşta şehadete erer.



Şefkatin, güvenin, vefanın, kahramanlığın, ferasetin timsalidir bizim polisimiz.



İyi ki varsınız.



Allah hepinizden razı olsun.