Ali Yerlikaya paylaştı! Van'da eylem hazırlığındaki 6 teröristin yakalanma anları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanlar Operasyonları kapsamında, Van'da bölücü terör örgütü mensuplarının 6-8 ekim Kobani olayları bahanesiyle eylem yapacaklarının tespit edildiğini açıkladı. Güvenlik güçleri, 6 şüpheliyi yakaladı.

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Teröristlere geçit verilmiyor...

Yurt içinde ve sınır ötesinde gizlenen terör örgütü mensupları tek tek avlanıyor.

Kahraman Mehmetçik'in operasyonlarıyla yakalananlar, kendilerini bekleyen hazin sondan kaçamıyor.

Bu kapsamda yürütülen operasyonlar bir kez daha hız kazandı.

"Kobani olayları bahanesiyle eylem yapacakları tespit edildi"

Son operasyona ilişkin açıklama ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından başarıyla sonuçlanan operasyon anlarını paylaştı.

Paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

Kahramanlar Operasyonları kapsamında Van'da eylem hazırlığı içinde olan 6 şüpheli bölücü terör örgütü üyesi yakalandı.



Yakalanan BTÖ üyelerinin 6-8 ekim Kobani olayları bahanesiyle eylem yapacakları tespit edilerek operasyon düzenlendi.

"Terör örgütüne göz açtırmayacağız"

Operasyonu düzenleyen Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün kahraman polislerini tebrik ediyorum. Masum insanları öldüren, vatan evlatlarına kurşun sıkan, eylem hazırlığı içinde olan bölücü terör örgütüne göz açtırmayacağız.

Dualarınızı bizden eksik etmeyin. Biz kararlıyız. Terörle mücadelemiz amansızca devam edecek

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