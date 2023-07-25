Ali Yerlikaya paylaştı! Van'da uyuşturucu operasyonunda 2 ton 90 kilo toz esrar ele geçirildi

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Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarla, uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor.

Teröre karşı verilen mücadele, uyuşturucu için de veriliyor.

Bu kapsamda yurt genelinde yeni operasyonlar yapılıyor.

Son olarak Van Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Operasyona ilişkin bilgilendirme ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Van Özalp ilçemizde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik ve Özel Harekat unsurlarıyla 6. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı görevlilerin müşterek yaptığı çalışmada;



Daralı ağırlığı 2 ton 90 kilogram olan toz esrar maddesi ele geçirildi.



1 şahıs gözaltına alındı.



OPERASYONU GERÇEKLEŞTİREN KAHRAMANLARIMIZI TEBRİK EDİYORUM.



UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK.