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Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin 1'inci gününde sürücülere önemli uyarılarda bulundu..

Hız ihlallerine dikkat çeken Bakan Yerlikaya, denetimlerin ise aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünün altını çizdi.

"Ramazan Bayramı tatilinin 1'inci günü hız ihlali yaptığı tespit edilen 20 bin 198 sürücüye işlem yapıldı" diyen Ali Yerlikaya, "Lütfen aşırı hız yapmayın, sevdikleriniz sizi bekliyor" ifadelerinde bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:"

"TOPLAM 20 BİN 198 SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI"

Ramazan Bayramı tatilinin 1'inci Günü (Cumartesi) hız ihlali yaptığı tespit edilen toplam 20.198 sürücüye işlem yapıldı.



54 ilimizde 468 adet ortalama hız ihlal tespit sistemiyle birlikte, toplam 19.326 kilometrelik güzergâhta EDS sistemlerimizle 24 saat esasına göre hız denetimleri yapıyoruz.

GECE VE GÜNDÜZ DENETİMLERİ

Gündüz;

759’u Jandarma, 512’si Polis olmak üzere toplam 1.271 Mobil Radar ile



Gece;

400’ü Jandarma, 201’i Polis olmak üzere toplam 601 Mobil Radar ile hız denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.

"ORTALAMA HIZDAKİ YALNIZCA YÜZDE 1'LİK BİR ARTIŞ, ÖLÜMLÜ KAZA RİSKİNİ YÜZDE 4 ORANINDA ARTIRMAKTADIR"

Unutmayalım: Ortalama hızdaki yalnızca %1’lik bir artış, ölümlü kaza riskini %4 oranında artırmaktadır.



Trafik kazalarına yol açan nedenlerin başında gelen “aşırı hız” kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için; hem mobil radar araçlarımızla hem de elektronik denetleme sistemlerimizle, gece gündüz hız denetimlerimize devam ediyoruz!

"TRAFİK KURALLARINA UYALIM, BAYRAM SEVİNCİMİZE HÜZÜN KARIŞMASIN"

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın.



