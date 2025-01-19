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AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

2024 yılında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs cinsi araçlarla ilgili toplam, 2 milyon 376 bin 21 adet denetim yapıldı, 447 bin 978 sürücüye/araca cezai işlem uygulandı.

2024 yılı içerisinde Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerimizce; Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Yapan Otobüs cinsi araçlarla ilgili toplam:

2 milyon 376 bin 21 adet denetim, 447 bin 978 sürücüye/araca ise işlem yapıldı.

Ayrıca 2024 yılında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan 592 otobüs, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karıştı.

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 9-16 Ocak 2025 tarihleri arasında:

2 Milyon 922 bin 854 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 52 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 112 bin 899,

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 699,

Emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 95,

Sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 391 ve

Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 474 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;

Toplam 474 bin 456 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Lütfen, trafik kurallarına uyalım

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