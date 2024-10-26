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AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları Projesi'ne ilişkin açıklamalara yer verdi.



Proje kapsamında Şırnaklı şehit ve gazi ailelerini Bakanlık'ta ağırladıklarını duyuran Bakan Yerlikaya, "Şehit ve gazi ailelerinin her zaman başımızın üstünde yeri vardır." dedi.

"ŞU ANA KADAR 1500 ŞEHİT VE GAZİ AİLESİNİ MİSAFİR ETTİK"

Şehit ve gazi yakınlarını bir araya getiren bu projede, kadınlar ve genç kızların ülkenin farklı bölgelerindeki tarihi ve kültürel öneme sahip değerleriyle buluşturulduğunu bildiren Yerlikaya, şu açıklamalarda bulundu: