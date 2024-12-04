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Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi.

Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Ali Yerlikaya, kayyum atamalarına ilişkin soruları da yanıtladı.

Terörle demokrasinin yan yana duramacağını belirten Bakan Yerlikaya, "Bir bir hukuk devletiyiz. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yok. Kim olursa olsun suç işleme özgürlüğü yok." dedi.

"SUÇ İŞLEYEN BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Oyla seçilenin de suç işlediyse bedelini ödeyeceğini dile getiren Yerlikaya, belediye başkanlarının da bu yasa tabi olduğunun altını çizdi.

Bakan Yerlikaya, kayyum atamalarına ilişkin yaptığı açıklamada "Belediye başkanı terör örgütü iltisaklısıysa savcı soruşturması, birinci mahkemeden ceza almışsa, halkın verdiği iradeyi böyle kullanıyorum cüreti gösterdiyse gereken yapılır. Kayyum, geçici bir tedbir. Her iki ayda bir tekrar alıyoruz. O arada bakıyoruz, yeni gelişme var mı diye" ifadelerini kullandı.

"KENDİLERİNİ TERÖR BARONLARINDAN KURTARMALILAR"

Yerlikaya,"Belediye başkanları terör baronlarından kendilerini kurtarmalı" değerlendirmesinde bulunarak, "Seçilmiş, atanmış, hiç bir parti farketmez. Sandıkla gelenler 45-46'ıncı maddeleri iyi okumalı. Adaylık süreçlerini de iyi değerlendirmelerini öneririm." diye konuştu.

"GÜNDEMİMİZDE ÖYLE BİR ŞEY YOK"

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk'ün geri döneceği iddialarına cevap veren Bakan Yerlikaya, "Bizim gündemimizde öyle bir şey yok. 10 yıl üstü ceza durumu var. Devam ederken nasıl döner." değerlendirmesinde bulundu.