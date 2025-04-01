Ali Yerlikaya: Trafik tedbirlerimiz 8 Nisan'a kadar sürecek

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Ülkemizde Ramazan Bayramı büyük bir çoşkuyla kutlanırken, yetkililerden de sürücülere uyarılar yapılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Ramazan Bayram tatili süresince alınan trafik tedbirlerine ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Ramazan Bayram tatili süresince alınan trafik tedbirlerinin 8 Nisan tarihine kadar süreceğini açıklayan Bakan Yerlikaya, açıklmalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"TOPLAM 69 BİN 11 PERSONELİMİZ GÖREV BAŞINDA"

Bu 14 gün boyunca, trafik tedbirleri kapsamında, 47 bin 749’u polis, 21 bin 262’si jandarma olmak üzere, toplam 69 bin 11 personelimiz görev başında.

"HEDEFİMİZ 'SIFIR CAN KAYBIDIR'"