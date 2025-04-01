Ali Yerlikaya: Trafik tedbirlerimiz 8 Nisan'a kadar sürecek

Ülkemizde Ramazan Bayramı büyük bir çoşkuyla kutlanırken, yetkililerden de sürücülere uyarılar yapılmaya devam ediyor.
Bu kapsamda, Ramazan Bayram tatili süresince alınan trafik tedbirlerine ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Ramazan Bayram tatili süresince alınan trafik tedbirlerinin 8 Nisan tarihine kadar süreceğini açıklayan Bakan Yerlikaya, açıklmalarının devamında şu ifadelere yer verdi:
"TOPLAM 69 BİN 11 PERSONELİMİZ GÖREV BAŞINDA"
Bu 14 gün boyunca, trafik tedbirleri kapsamında, 47 bin 749’u polis, 21 bin 262’si jandarma olmak üzere, toplam 69 bin 11 personelimiz görev başında.
"HEDEFİMİZ 'SIFIR CAN KAYBIDIR'"
Birleşmiş Milletler tarafından “Bir halk sağlığı” sorunu olarak çok nitelendirilen trafik kazalarında hedefimiz “Sıfır Can Kaybı”dır. Güvenlik güçlerimiz bu amaçla Ramazan Bayramı tatili boyunca denetimlerini artıracak
Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayramlarda yuvalarımıza ateş düşmesin. Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.
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