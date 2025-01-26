Ali Yerlikaya: Trafikte 2 Milyon 200 bin 922 araç denetlendi

Trafik kontrolleri ekiplerce, aralıksız bir şekilde sürdürülüyor..

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, 16-23 Ocak tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerin güncel istatistiklerini sosyal medya hesabından paylaştı.

2 MİLYON 200 BİN 922 ARAÇ DENETLENDİ

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda gerçekleştirilen denetimlere ilişkin şu ifadelerde bulunuldu:

2025 yılının ilk 20 gününde Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerimizce hız ihlali ile ilgili toplam:



- 296 bin 866 adet işlem yapıldı.



Ayrıca Elektronik Denetleme Sistemlerinden de (EDS) toplam:

289 bin 334 adet işlem yapıldı.



Trafikte önceliğimiz hız değil,

Güvenlik olsun.



TRAFİK DENETİMLERİ

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 16-23 Ocak 2025 tarihleri arasında:



-2 Milyon 200 bin 922 araç denetlendi.



-Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 79 sürücüye işlem yapıldı.



-Hız ihlalinde bulunan 151 bin 321,



-Periyodik muayenesi yaptırılmamış 31 bin 479,



-Emniyet kemeri kullanmayan 33 bin 644,



-Sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 12 ve



-Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 425 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;



-Toplam 551 bin 855 araca/sürücüye işlem yapıldı.