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Trafik kontrolleri yurt genelinde aralıksız bir şekilde sürdürülüyor...

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, 5-12 Aralık tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerin güncel istatistiklerini sosyal medya hesabından paylaştı.

2 MİLYON 835 BİN 873 ARAÇ DENETLENDİ

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda gerçekleştirilen denetimlere ilişkin şu ifadelere yer verildi:

2 Milyon 835 bin 873 araç denetlendi.



-Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 89 sürücüye işlem yapıldı.



-Hız ihlalinde bulunan 112 bin 266,



-Periyodik muayenesi yapılmamış 25 bin 417,



-Sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 624 ve



-Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 965 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;



Toplam 459 bin 262 araca/sürücüye işlem yapıldı.

"'EMNİYET KEMERİ KULLANIMI DENETİMLERİ'NDE 781 BİN 481 ADET İŞLEM YAPILDI"