Ali Yerlikaya, TUSAŞ'taki saldırıya dair yeni detayları paylaştı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'ta yaralanan vatandaşları ziyaret ettikten sonra hastane çıkışında açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada o gün herhangi bir rehine olayının yaşanmadığını, ilk kadın teröristi ise şehit düşen Atakan Şahin Erdoğan'ın yaraladığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, yaralı bir şekilde mücadele eden Atakan Şahin Erdoğan'ın yaraladığı kadın teröristin daha sonra kendisini patlattığını söyledi.

Bakan Yerlikaya'nın hain saldırıyı anlattığı sözlerinin devamı ise şu şekilde:

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA ŞÜKRANLARIMI İFADE ETMEK İSTİYORUM"

"Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere hastanelerdeki tedavi sürecinde 112'den buraya hızlı şekilde getirilmesine büyük titizlikle, özenle destek olan, başhekimlerimizden tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı ifade etmek istiyorum.

"KADIN TERÖRİST YARALANINCA KENDİSİNİ PATLATTI"

TUSAŞ, bölücü terör örgütü PKK'nın saldırdığı saate dönecek olursak. 15.26 gasbedilen taksi, TUSAŞ'ın nizamiyesine geliyor. Araçtan biri kadın biri erkek iki alçak iniyor. Masum insanlara ateş saçıyor. Hemen orada şehit olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var.



15.30'da kadın terörist yaralandı ve çıkamayacağını anlayınca kendini imha etti. 10 dakika sonra jandarmamız geliyor. 15.52'de bir zırhlı araç ve 17 polis özel harekat birimimiz erkek teröristin akademi binasına girdiğini bildiği için hemen oraya geliyorlar. Binanın dışı tamamen cam, turnikeler var, kapılar var. Tamamen cam olan bir yerde oraya korku salarak, büyük bir azametle girmemiz gerektiğine karar veriliyor.



Kapıya en az 60-70 kilometre hızla kapıya vurarak içeri giriyor. Elindeki koruyucu kalkanlarla 17 kahraman özel harekat polisimiz oraya giriyor. Şoka giren erkek terörist iki el bombası atıyor. İki arkadaşımız orada hafif yaralanıyor ama hemen o bina içinde yukarı kaçmaya başlıyor. Arkadaşlarımız temkinli ama devamlı sürede ateş açmaya başlıyor.

"PANİKLEYEN TERÖRİST TUVALETE SAKLANDI"

Polis özel harekatımın cesareti, cevvalliği, ani ve doğru karar vermesi hiçbir şekilde orada çalışan arkadaşlarımızın rehin alınmasıyla ilgili durumu yaşatmamıştır.



Panikleyen terörist üçüncü kata çıkıyor. Tuvalete saklanıyor. Orada sıkışıp kalıyor. 16.40; yani bizim polis özel harekat kahramanlarımızın içeriye girişinden 48 dakika sonra buradan çıkış olmayacağını bildiği için kendini orada patlatıyor. Bütün bu tedbirlere rağmen 5 arkadaşımız hafif şekilde yaralandı.



15.26 menfur saldırıyı başlattığı an, 16.40 polis özel harekat sıkıştırdı. Hiçbir özel harekatımızda bir mermi yarası bile yok. Hiçbir jandarmamda bir mermi izi yok.