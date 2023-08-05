Ali Yerlikaya: Uyuşturucu tacirlerine hayatı dar edeceğiz İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 60 günde uyuşturucu tacirlerine karşı 33 bin 295 operasyon düzenlediklerini, ifade ederek, "Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Sokak sokak peşlerindeyiz." ifadelerini kullandı.

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İHA

Ülke huzurunu bozacak şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor...

Bu kapsamda yurt genelinde güven ve huzur operasyonları sürüyor.

Zehir tacirlerine ve göçmen kaçakçılarına göz açtırmayan güvenlik güçleri başarılı operasyonlarının meyvesini alıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki bir otelde düzenlenen ‘Şehir Buluşmaları’ programında yapılan operasyonlar hakkında bilgi verdi.

“Türkiye Yüzyılı için çalışıyoruz”

Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

81 il 922 ilçemizde ülkemizi karış karış gezip şehir buluşmalarını gerçekleştiriyoruz. Milletimizin sinesinde halkımızla hemhal ediyoruz. Bugün Manisa’dayız. Bu buluşmalarda her zaman olduğu gibi milletimizin sesine kulak vereceğiz. Esnafımızın çayını içeceğiz, gençlerimizle buluşacağız, kadınlarımızı dinleyeceğiz.



14-28 Mayıs tarihlerinde çok önemli bir seçim süreci yaşadık. Milletimiz bu seçimde kefenin bir yanına 21 yıllık hizmetleri bir tarafa da içi boş vaatleri koydu. Hamdolsun milletimiz sayesinde muhteşem bir zaferle çıktık.



Bu seçimi Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 85 milyon kazanmıştır. Siyasette durmak yok. Yeni bir seçimden çıktık ama şimdi de yerel seçimlere odaklandık. Yerel seçimlerden de büyük bir zaferle ayrılacağımıza olan inancımız tamdır.



21 yıldır aynı aşkla yürüyor, ülkemizi muhasır medeniyetlerin en üst seviyesine çıkaracak adımları atıyoruz. Şimdi Türkiye Yüzyılı diyoruz. Türkiye Yüzyılı, şefkatin, barışın yüzyılıdır.



Türkiye Yüzyılı her alanda Türkiye’yi en güçlü 10 ülke arasına sokma yüzyılıdır. Yeni başlangıçlar için çığır açmanın adıdır. 2600 yıl önce madeni paranın ilk basıldığı bu topraklar Türkiye Yüzyılı için de önemli adımlar atacaktır.



"Manisa’ya yapılan yatırım 105 milyarı aştı"

"Manisa’ya yapılan yatırım 105 milyarı aştı"

Bir buçuk milyonluk nüfusuyla en büyük 14’üncü şehri olan Manisa her alanda örnek bir şehir olma vasfı taşıyor.



2023 yılı ödeneği ile son 21 yılda Manisa’ya yapılan yatırım 105 milyarı aştı. Bu şehir her alanda desteklenmelidir. 2002 yılında Manisa 312 milyon dolar ihracat yaparken 2022 yılında 5,2 milyar dolar. 63 ülkeye ihracat yapıyor bu güzel şehir.



İhracatta 7. il konumunda. İnşallah Manisa ihracatta daha da yukarılara çıkacaktır. Artık rekabet ülkeler arasında değil, şehirler arasında gerçekleşiyor. Manisa bu rekabette de önemli bir yerde yer alıyor.



İhraç edilen ürünlerde sadece Made in Turkey yazmıyor Made in Manisa da yazıyor. Sanayideki lokomotif şehirlerden biri olan Manisa tarımda da lokomotif şehirlerden biri. Tarımda iki önemli ürün var. Üzüm ve zeytin. Son 21 yılda Manisa sanayide ticaret sicil kaydı 198’den 3 bin 51, çalışan sayısı 4 bin 235’ten 132 bine çıkmış.



Manisa’daki işsizlik oranı 5,1. Türkiye ortalamasının 3 buçuk puan altında. Manisa ürettiklerini katma değere dönüştürüyor. Kömürde enerji üretiminde Soma Türkiye birincisi. Ülke olarak Manisa olarak bunlar göğsümüzü kabartan rakamlar. Durmak yok yola devam. Manisa’daki yatırımlar aralıksız devam ediyor, devam edecek.



Hepimizi heyecanlandıran projelerin başında İzmir-Ankara hızlı tren projesi geliyor. İzmir Ankara otoyolu gibi 428 kamu projesi Manisa’nın gücüne güç katacak. Huzur ve güvenin olduğu yerde üretim olur, güven olur, bereket olur.



Huzurun adresi İçişleri Bakanlığı. 600 bin personelimizle, görev alanımızda halkımızın huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.

"Terör örgütlerine 29 bin 32 operasyon"

Bugün İçişleri Bakanlığında 62. gününü geride bıraktığını kaydeden Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Son 60 günde; bölücü terör örgütü, FETÖ, DEAŞ ve aşırı sol terör örgütleriyle mücadelede kapsamında toplam 29 bin 32 operasyon gerçekleştirdik.



Bu operasyonlarda 172 terörist etkisiz hale getirildi, 540’ı tutuklandı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 148’i bölücü terör örgütü, 22’si DEAŞ, 2’si aşırı sol terör örgütü mensubuydu.



FETÖ’ye yönelik yapılan bin 20 operasyonda da 254 şahıs tutuklandı. Siber suçlarla mücadele kapsamında; ödeme, bilişim ve bahis suçları ile çevrim içi çocuk müstehcenliğine karşı 168 operasyon gerçekleştirdik.



Bu operasyonlar sonucunda 219 şahıs tutuklandı. Sanal devriyelerimiz 10 bin 722 suç unsuru paylaşım tespit ederken; suç gelirleri ile mücadele kapsamında 662 milyon TL para ve mal varlığına el konuldu.

"Son 60 günde 33 bin 295 operasyon düzenledik"

Şimdi vereceğim rakamları ilk kez açıklıyorum: