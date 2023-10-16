Ali Yerlikaya: Uzuner ve Pelit çetesi çökertildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen operasyonlarla Uzuner ve Pelit çetesinin çökertildiğini duyurdu.

ensonhaber.com

Güvenlik güçlerinin yasa dışı örgüt ve çetelere yönelik operasyonları hız kesmiyor.

Bu kapsamda Sinop ve İstanbul’da 'Kafes Operasyonları' kapsamında 'Uzuner' ve 'Pelit Çetesi' olarak bilinen 2 ayrı suç örgütü çökertildi

Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Yerlikaya "Aziz milletimin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız." dedi.

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