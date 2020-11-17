İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yangın sonucu büyük zarar gören caminin restorasyon projesinin iki yıl içerisinde tamamlanmasını öngördüklerini bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Kasım'da çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelen tarihi Vaniköy Camii'nin ihya edilmesi için hazırlanan "Vaniköy Cami Proje-Uygulama ve Çevre Düzenlemesi Restorasyon Protokolü" imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Herkesi derinden üzen bir yangının yaşandığını, İstanbul ve Boğaz'ın en güzel yapılarından birisi olan Vaniköy Camii'nin yandığını hatırlatan Vali Ali Yerlikaya, yangına kısa sürede müdahale edildiğini, karadan denizden yangını söndürmek için ekiplerin seferber olduğunu ve kısa sürede yangının kontrol altına alındığını anlattı.

"ONLARI LAYIK OLDUKLARI ŞEKİLDE KORUMAK EN BÜYÜK SORUMLULUK"

Ecdadın mirası olan tarihi eserlerin, medeniyetin emaneti olduğunu beliten Vali Yerlikaya, "Onları layık oldukları şekilde korumak ve geleceğe taşımak üzerimizdeki en büyük sorumluluk. Bu sorumluluğu Vaniköy Camii için derinden hissediyoruz. Onun için hiç vakit kaybetmedik, kaybedemeyiz. Bugün bunun için buradayız." diye konuştu.

Ali Yerlikaya: Vaniköy Camii'nin restorasyonu 2 yılda tamamlanacak ViDEO

"RESTORASYON ÇALIŞMALARI TAMAMLANMAK ÜZEREYDİ"

Yangın meydana gelmeseydi Vaniköy Camii'nin restorasyon çalışmasına yakında başlanacağını belirten Yerlikaya, "Bu kapsamda restorasyon çalışmaları için Vakıflar Genel Müdürlüğümüze bağlı 2. Bölge Müdürlüğümüz tarafından, 7 Şubat 2019'da proje çizdirilmesi sözleşme imzalanmış, 25 Ekim 2019'da rölöve ve restitüsyon projeleri, İstanbul 6 Nolu Koruma Bölge Kurulu'na iletilmişti. Ayrıca 10 Ekim 2019'da Vaniköy Cami Restorasyon Projesi, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne iletilmişti. Dolayısıyla caminin restorasyonu için tüm çalışmalar aslında tamamlanmak üzereydi. Restorasyon projeleri Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden kurula 2 Kasım 2020'de iletilmişti." bilgisini verdi.

"ASLINA EN UYGUN ŞEKİLDE YENİDEN İHYA EDİLECEK"

Yerlikaya, bu yangın sonrasında artık yeni bir durumun söz konusu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İstanbul 6 Nolu Koruma Bölge Kurulu, 24 Kasım 2020'de toplanarak yapının hasar durumu ve yapılması gereken acil müdahalelerle ilgili kararları alacak, ardından hazırlanmış olan restorasyon projesinde gerekirse revizyonlar yapılacak. İvedi biçimde restorasyon uygulamasına başlanacaktır veya restorasyon kurtarmaz, rekonstrüksiyon projesi yapılması gerekir denilirse de ona göre hemen çalışmalar başlayacak. Bunun için elimizde tüm doneler mevcut. Caminin restorasyon projesi kapsamında çok ileri teknoloji ile 3 boyutlu lazer tarama görüntüleri kaydedilmişti. Buna dayalı olarak aslına en uygun şekilde Vaniköy Camii'ni yeniden ihya edeceğiz."





"İKİ YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK"

Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü'nün, yapı maliki Mehmet Vani Vakfı ile görüşerek Valilik nezaretinde protokol hazırladığını söyleyen Yerlikaya, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Bu protokolle; Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz gereken yasal, idari ve teknik konularda her türlü desteği sağlayacak. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un talimatlarıyla tüm süreçler Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğümüz ve Valiliğimiz tarafından hassasiyetle takip edilecek. Rekonstrüksiyon ve restorasyonu üstlenen Kalyon Vakfı da Kurul kararları doğrultusunda gereken çalışmaları yapacak. 10 gün içinde hemen yer teslimi yapılacak. Projenin inşallah 700 gün, yani iki yıl içerisinde tamamlanmasını öngörüyoruz."