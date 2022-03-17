Ali Yerlikaya ve Ekrem İmamoğlu'ndan karla mücadele toplantısı

Vali Yerlikaya ile İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul için yapılan kar uyarılarının ardından alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

İstanbullular yeniden kar yağışı bekliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından, bugün AFAD'ın Hasdal Yerleşkesi'nde toplantı düzenlendi.

Toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantının gündemi ise İstanbul'da karla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve beklenen kar yağışıyla ilgili tedbirlerdi.

"VALİLİK OLARAK TÜM TEDBİRLERİ ALDIK"

8-12 Mart tarihlerinde yürütülen çalışmalara değinen Vali Yerlikaya, şunları söyledi:

"Meteoroloji'nin uyarıları ışığında Valilik olarak idari tedbirlerimizi aldık ve İstanbullularla paylaştık. Yapılan ikinci uyarıda sağanak yoğun kar beklendiğini belirttiler. Tahminler uyarınca biz de hazırlıklarımızı yaptık. 4 günlük büyük karla mücadeleyle ilgili çalışmalarımızda bu şehrin valisi olarak öncelikle İstanbullu hemşehrilerimize teşekkür etmek istiyorum.





"EN ÖNEMLİ HAZIRLIĞIMIZ TRAFİKLE İLGİLİYDİ"

Tecrübelerimizden yola çıkarak hava koşullarının çok öncesinden hemşehrilerimize kurallara uymayla ilgili uyarılarda bulunduk. Karla mücadeledeki en önemli hazırlığı trafikle ilgili yaptık. Trafiğe mümkün olduğunca çıkmayın, çıkmanız gerekiyorsa toplu ulaşımı kullanın dedik. Belediyenin trafik yoğunluğu haritasının yemyeşil olduğunu gördük. Kurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."





KURUMLAR SUNUM GERÇEKLEŞTİRDİ

Vali Yerlikaya, karla mücadele çalışmalarında görev alan Karayolları Bölge Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyolu işleticileri, İBB, AKOM, 39 ilçe belediyeleri, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, Kızılay ve AFAD ve bütün kurumlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından karla mücadelede alınacak tedbirler ile ilgili olarak; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, İCA, Kuzey Marmara Otoyol İşletmesi, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmeleri, İBB AKOM, Kızılay ve İstanbul AFAD temsilcileri tarafından değerlendirme ve sunumlar yaptı.